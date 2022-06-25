По данным норвежских полицейских, в результате жуткой ночной перестрелки в Осло погибли 2 человека. Это случилось на одной из популярных улиц ночной жизни примерно в 1 час ночи.

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По данным полиции, по меньшей мере 19 человек находятся под наблюдением Службы здравоохранения.

Медиаохранитель Хедда Холт из Университетской больницы Осло подтверждает, что 7 пациентов были госпитализированы в Уллевол, а 11 человек отправлены в отделение неотложной помощи. Одного человека отправили в Ахус.

Трое пострадавших в результате перестрелки получили серьезные ранения, по словам руководителя следственной группы Торе Барстад в полицейском округе Осло.

Полиция задержала подозреваемого

По данным полицейских, сразу после происшествия примерно в 01:20 правоохранители Осло задержали человека, который может быть причастен к стрельбе.

Злоумышленник был известен полиции раньше. По словам правоохранителей, он не хотел сотрудничать с полицией.

Несколько очевидцев рассказали местному изданию, что стрельба произошла в лондонском пабе. Ночной клуб известен тем, что место сбора ЛГБТ+ сообщества города.

Полиция продолжает работать на месте происшествия. Большие территории города оцеплены.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере называет произошедшие ночью 24 июня события шокирующей атакой.

Стрельба у лондонского паба в Осло минувшей ночью была жестоким и глубоко шокирующим нападением на невинных людей. Мои мысли вместе с пострадавшими и их родственниками,

– сказал он в комментарии СМИ.

Поскольку мотив пока неизвестен, лидер молодых консерваторов Ола Свеннеби говорит NRK, что это, похоже, направлено на ЛГБТ-движение.

Если да, то это показывает ценность и необходимость посещения гей-парада и празднования прайда,

– заявила Свеннеби.

Что известно о задержанном

По словам полицейского Роджера Хьерто, продолжается расследование, однако полиция еще не допросила задержанного, пойманного сразу после стрельбы.

Полицейские получили помощь от мирных жителей взять под контроль злоумышленника. Об этом Торе Барстад сказал во время брифинга для печати в 04:30.

Полиция за это безгранично благодарна,

– сказал он.

К спасательным работам также подключились несколько мирных жителей.

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