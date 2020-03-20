В ближайшие двое суток в Украину прибудет помощь из Китая, – Зеленский
В течение ближайших 48 часов в Украину поступит помощь от Китая для борьбы с распространением коронавируса. В частности, прибудут 10 миллионов тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, сотни экспресс-тестов, маски и средства дезинфекции.
О помощи в предотвращении и преодолении последствий распространения коронавируса, которая уже скоро поступит от Китая, в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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В ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые мы распространим по всем уголкам страны,
– отметил президент.
Какую еще помощь Украине предоставит Китай
- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 1 миллион масок, которые впоследствии поступят в аптеки Украины;
- 100 тысяч масок повышенной защиты для медиков и работников Нацполиции;
- 400 тысяч экспресс-тестов;
- 100 тысяч литров жидкости для дезинфекции.
Зеленский заверил, что власть сделает все, чтобы обеспечить необходимыми средствами каждого украинца.
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Основное о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
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