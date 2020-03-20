В ближайшие двое суток в Украину прибудет помощь из Китая, – Зеленский

В течение ближайших 48 часов в Украину поступит помощь от Китая для борьбы с распространением коронавируса. В частности, прибудут 10 миллионов тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, сотни экспресс-тестов, маски и средства дезинфекции.

О помощи в предотвращении и преодолении последствий распространения коронавируса, которая уже скоро поступит от Китая, в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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В ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые мы распространим по всем уголкам страны,

– отметил президент.

Какую еще помощь Украине предоставит Китай

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 миллион масок, которые впоследствии поступят в аптеки Украины;

100 тысяч масок повышенной защиты для медиков и работников Нацполиции;

400 тысяч экспресс-тестов;

100 тысяч литров жидкости для дезинфекции.

Зеленский заверил, что власть сделает все, чтобы обеспечить необходимыми средствами каждого украинца.

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Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом . Три из них – летальные.

. Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.

, а с 17 марта Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала