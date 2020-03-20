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      В ближайшие двое суток в Украину прибудет помощь из Китая, – Зеленский

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      В течение ближайших 48 часов в Украину поступит помощь от Китая для борьбы с распространением коронавируса. В частности, прибудут 10 миллионов тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, сотни экспресс-тестов, маски и средства дезинфекции.

      О помощи в предотвращении и преодолении последствий распространения коронавируса, которая уже скоро поступит от Китая, в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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      В ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые мы распространим по всем уголкам страны,
      – отметил президент.

      Какую еще помощь Украине предоставит Китай

      • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
      • 1 миллион масок, которые впоследствии поступят в аптеки Украины;
      • 100 тысяч масок повышенной защиты для медиков и работников Нацполиции;
      • 400 тысяч экспресс-тестов;
      • 100 тысяч литров жидкости для дезинфекции.

      Зеленский заверил, что власть сделает все, чтобы обеспечить необходимыми средствами каждого украинца.

      Владимир Зеленский обратился к украинцам 20 марта: смотрите видео

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус
      Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Полиция Владимир Зеленский Новости Украины Здоровье Лечение Медицина Китай
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