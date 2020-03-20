У найближчі дві доби в Україну прибуде допомога з Китаю, – Зеленський

Протягом найближчих 48 годин в Україну надійде допомога від Китаю для боротьби з поширення коронавірусу. Зокрема, прибудуть 10 мільйонів тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легень, сотні експрес-тестів, маски та засоби дезінфекції.

Про допомогу у запобіганні та подоланні наслідків поширення коронавірусу, яка вже незабаром надійде від Китаю, у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які ми розповсюдимо по всіх куточках країни,

– зазначив президент.

Яку ще допомогу Україні надасть Китай

10 апаратів штучної вентиляції легень;

1 мільйон масок, які згодом надійдуть в аптеки України;

100 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та працівників Нацполіції;

400 тисяч експрес-тестів;

100 тисяч літрів рідини для дезінфекції.

Зеленський запевнив, що влада зробить все, аби забезпечити необхідними засобами кожного українця.

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Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​