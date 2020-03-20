У найближчі дві доби в Україну прибуде допомога з Китаю, – Зеленський
Протягом найближчих 48 годин в Україну надійде допомога від Китаю для боротьби з поширення коронавірусу. Зокрема, прибудуть 10 мільйонів тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легень, сотні експрес-тестів, маски та засоби дезінфекції.
Про допомогу у запобіганні та подоланні наслідків поширення коронавірусу, яка вже незабаром надійде від Китаю, у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
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У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які ми розповсюдимо по всіх куточках країни,
– зазначив президент.
Яку ще допомогу Україні надасть Китай
- 10 апаратів штучної вентиляції легень;
- 1 мільйон масок, які згодом надійдуть в аптеки України;
- 100 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та працівників Нацполіції;
- 400 тисяч експрес-тестів;
- 100 тисяч літрів рідини для дезінфекції.
Зеленський запевнив, що влада зробить все, аби забезпечити необхідними засобами кожного українця.
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Основне про коронавірус в Україні
- Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу