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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      У найближчі дві доби в Україну прибуде допомога з Китаю, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський про допомогу з Китаю / Getty Images

      Протягом найближчих 48 годин в Україну надійде допомога від Китаю для боротьби з поширення коронавірусу. Зокрема, прибудуть 10 мільйонів тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легень, сотні експрес-тестів, маски та засоби дезінфекції.

      Про допомогу у запобіганні та подоланні наслідків поширення коронавірусу, яка вже незабаром надійде від Китаю, у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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      У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які ми розповсюдимо по всіх куточках країни,
      – зазначив президент.

      Яку ще допомогу Україні надасть Китай

      • 10 апаратів штучної вентиляції легень;
      • 1 мільйон масок, які згодом надійдуть в аптеки України;
      • 100 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та працівників Нацполіції;
      • 400 тисяч експрес-тестів;
      • 100 тисяч літрів рідини для дезінфекції.

      Зеленський запевнив, що влада зробить все, аби забезпечити необхідними засобами кожного українця.

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      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус
      Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Поліція Карантин в Україні 2020 Новини України Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Медицина Китай
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