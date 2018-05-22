В харьковской школе распылили перечный спрей: череда детей попала в больницу
Во вторник, 22 мая, в харьковской школе №3 неизвестные распылили перцовый спрей. Всех детей учебного заведения эвакуировали.
Об этом сообщает "Громадское".
По словам очевидцев, части детей оказывают медицинскую помощь на месте инцидента, еще часть детей отправили в больницу.
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По информации Харьковской облгосадминистрации, школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание. Отмечается, что за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализированы в областную детскую больницу №1.
Состояние госпитализированных – средней тяжести. Среди симптомов – слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют,
– сообщила в. о. начальницы управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.
Она добавила, что в школе дежурят 4 машины экстренной помощи. На место также прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.
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