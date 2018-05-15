В Индонезии девочки прокатились на спине питона: в сети опубликовали шокирующее видео

В Youtube опубликовали видео, на котором видно, как две девочки катаются на спине гигантского питона в Индонезии.

Об этом сообщил сайт Daily Mail.

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Огромная змея, о которой идет речь, является одной из самых длинных и тяжелых в мире и несмотря на то, что животное не является ядовитым, все же она может открыть свои челюсти достаточно широко, чтобы проглотить человека.



Видео начинается с показа маленькой девочки с косичками, которая уверенно сидит на питоне и улыбается. За ней можно увидеть другую девушку в кофточке с желтыми рукавами, которая прислоняется к змее и также улыбается в камеру.



Неудивительно, что люди обратились к социальным сетям, чтобы раскритиковать родителей детей.

Змея – это дикое животное! Если в один прекрасный день эти дети окажутся в животе змеи, то родители могут обвинять только себя, а не змею,

– написала в комментариях Seasaen Tha.

Пользователь Jack Changii добавил, что это "очень опасно, дети не понимают этого, но родители должны заботиться".

Видео, как две девочки катаются на огромном питоне