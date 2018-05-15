В Індонезії дівчатка покаталися на спині пітона: в мережі опублікували шокуюче відео

В Youtube опублікували відео, на якому видно, як дві дівчинки катаються на спині гігантського пітона в Індонезії.

Про це повідомив сайт Daily Mail.

Читайте також: В Індії турист впав з водоспаду при спробі зробити селфі: приголомшливе відео

Величезна змія, про яку йде мова, є однією з найдовших і найважчих у світі і попри те, що тварина не є отруйною, все ж вона може відкрити свої щелепи досить широко, щоб проковтнути людину.

Відео розпочинається з показу маленької дівчинки з косичками, яка впевнено сидить на пітоні і посміхається. За нею можна побачити іншу дівчину в кофтинці з жовтими рукавами, що притуляється до змії і також посміхається в камеру.

Не дивно, що люди звернулися до соціальних мереж, щоб розкритикувати батьків дітей.

Змія – це дика тварина! Якщо в один прекрасний день ці діти опиняться в животі змії, то батьки можуть звинувачувати лише себе, а не змію,

– написала в коментарях Seasaen Tha.

Користувач Jack Changii додав, що це "дуже небезпечно, діти не розуміють цього, але батьки повинні дбати".

Відео, як дві дівчинки катаються на величезному пітоні