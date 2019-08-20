В Киеве состоится Всеукраинский марш за права животных
В крупнейших городах страны пройдут марши за права животных под лозунгом "Защита слабых – дело сильных!". Перед шествием в Киеве запланирована "неделя гуманности" с лекциями, тренингами и круглым столом.
Всеукраинский марш за права животных состоится 15 сентября по инициативе гуманистического движения UAnimals. Организаторы хотят защитить животных от цирковых издевательств, дельфинариев, пушных ферм, тестирований над животными и притравочних охотничьих станций.
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В прошлом году акция за защиту животных одновременно прошла в 20 городах Украины. Самая главная и массовая акция состоялась в Киеве, собрав больше всего участников – около 6000.
В этом году организаторы планируют провести такие акции в 24 областных центрах Украины.
Где: город Киев, Парк Шевченко
Когда: 15 сентября
Начало: в 12:00
Во время шествия активисты будут поднимать следующие требования:
- Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- Запрет создания и функционирования притравочных станций;
- Отказ от использования живых животных для тестирования косметики, парфюмерии и т. д;
- Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- Запрет пушных ферм;
- Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
- Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
- Внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;
- Четкое определение права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности владельцев;
- Содействие созданию зоополиции и введение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными;
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