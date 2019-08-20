В Киеве состоится Всеукраинский марш за права животных

В крупнейших городах страны пройдут марши за права животных под лозунгом "Защита слабых – дело сильных!". Перед шествием в Киеве запланирована "неделя гуманности" с лекциями, тренингами и круглым столом.

Всеукраинский марш за права животных состоится 15 сентября по инициативе гуманистического движения UAnimals. Организаторы хотят защитить животных от цирковых издевательств, дельфинариев, пушных ферм, тестирований над животными и притравочних охотничьих станций.

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В прошлом году акция за защиту животных одновременно прошла в 20 городах Украины. Самая главная и массовая акция состоялась в Киеве, собрав больше всего участников – около 6000.

В этом году организаторы планируют провести такие акции в 24 областных центрах Украины.

Где: город Киев, Парк Шевченко

Когда: 15 сентября

Начало: в 12:00

Во время шествия активисты будут поднимать следующие требования:

Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;

Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;

Запрет создания и функционирования притравочных станций;

Отказ от использования живых животных для тестирования косметики, парфюмерии и т. д;

Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;

Запрет пушных ферм;

Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;

Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;

Внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;

Четкое определение права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности владельцев;

Содействие созданию зоополиции и введение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными;

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