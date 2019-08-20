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      В Киеве состоится Всеукраинский марш за права животных

      22 Читати новину українською
      Всеукраинский марш за права животных
      Всеукраинский марш за права животных / hmarochos

      В крупнейших городах страны пройдут марши за права животных под лозунгом "Защита слабых – дело сильных!". Перед шествием в Киеве запланирована "неделя гуманности" с лекциями, тренингами и круглым столом.

      Всеукраинский марш за права животных состоится 15 сентября по инициативе гуманистического движения UAnimals. Организаторы хотят защитить животных от цирковых издевательств, дельфинариев, пушных ферм, тестирований над животными и притравочних охотничьих станций.

      Читайте также: Цирк без животных: что означает запрет использования зверей в шапито

      В прошлом году акция за защиту животных одновременно прошла в 20 городах Украины. Самая главная и массовая акция состоялась в Киеве, собрав больше всего участников – около 6000.

      В этом году организаторы планируют провести такие акции в 24 областных центрах Украины.

      Где:  город Киев, Парк Шевченко
      Когда: 15 сентября
      Начало: в 12:00

      Во время шествия активисты будут поднимать следующие требования:

      • Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
      • Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
      • Запрет создания и функционирования притравочных станций;
      • Отказ от использования живых животных для тестирования косметики, парфюмерии и т. д;
      • Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
      • Запрет пушных ферм;
      • Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
      • Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
      • Внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;
      • Четкое определение права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности владельцев;
      • Содействие созданию зоополиции и введение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными;

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Экология Анонс Мир животных
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