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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В стрельбе под Харьковской мэрией мог пострадать ребенок

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В полиции сообщили новые, шокирующие детали стрельбы под Харьковской мэрией. Стало известно, что когда стрелок начал стрелять по стенам городского совета, то мимо на перекрестке проезжала машина. Злоумышленник начал к ним кричать, чтобы они уехали, а затем открыл по ним же огонь. В машине было двое взрослых с маленьким ребенком.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Они испугались и смогли отъехали только за перекресток, потому что колеса были пробиты. На эти звуки вышла охрана городского совета, подумав, что хулиганы бросают петарды в здание.

После того как нападающий застрелил охранника, он начал просто гулять по зданию.

Он посмотрел на первом этаже, что их не было. Наставляя оружие, он обошел весь 2 этаж. После того, как никого не нашел, спустился вниз, где уже и встретился с работниками патрульной полиции,
– сказал начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

Инспекторы полиции сначала попытались провести переговоры со стрелком, но он начал стрелять в них и пули попали в бок погибшему там, где завязывается бронижелет. Его еще не успели довести до больницы, но он уже был в состоянии клинической смерти и, к сожалению, не выжил.

Нападающий, после того как выбежал из мэрии, начал убегать и его застрелил еще один экипаж полиции. Его пытались реанимировать, но он умер.

Как рассказали в полиции, стрелком предположительно является харьковчанин 1959 года, который действовал в одиночку.

Он добавил, что на месте инцидента следственно-оперативная группа изъяла 26 гильз. Также, в связи с событием, состоится 30 експертиз. Тем не менее, по словам правоохранителя, полиция имеет лишь предварительные результаты и ждет официальное заключение медиков.

Сейчас следователи рассматривают три основные версии нападения: хулиганские мотивы, личная неприязнь к горсовету или его сотрудникам, а также попытка привлечь внимание к себе с последующим выдвижением требований.

Напомним, по факту стрельбы в Харькове в полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Харькова Стрельба возле мэрии Харькова Криминальные новости Полиция
Источник: 24 канал
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