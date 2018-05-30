В убитого Аркадия Бабченко было шесть приемных детей: фото

У российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, которого убили вечером 29 мая, было шесть приемных детей и одна родная дочь. Опекуном приемных детей была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна.

О приемных детях убитого журналиста Аркадия Бабченко написал российский блогер Александр Фельдман.

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"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня (пост был написан 29 мая, – ред.) в Киеве, было 6 приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире.", – написал Фельдман.

Семья Бабченко поднимала детей своими силами.

"Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, она не знала, что такое виноград", – говорится в сообщении блоггера.



У убитого Аркадия Бабченко было шесть приемных детей



У убитого Аркадия Бабченко было шесть приемных детей



Аркадий Бабченко с детьми

Эта большая семья потеряла своего отца,

– написал блогер.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украине. С октября 2017 года работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.