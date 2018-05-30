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У вбитого Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей: фото

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У вбитого Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей
У вбитого Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей / фото із соцмереж

У російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили ввечері 29 травня, було шість прийомних дітей та одна рідна дочка. Опікуном прийомних дітей була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна.

Про прийомних дітей вбитого журналіста Аркадія Бабченка написав російський блогер Олександр Фельдман.

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"Мало хто знає, що в російського журналіста Аркадія Бабченка, застреленого сьогодні (пост був написаний 29 травня, – ред.) у Києві, було 6 прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами та сестрами. Опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якою діти досі живуть в орендованій трикімнатній квартирі.", – написав Фельдман. 

Сім'я Бабченко піднімала дітей своїми силами.

"Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати білизну, серйозно відставали в розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. У кого-то був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а у однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, Світлана не знала, що таке виноград", – йдеться у повідомленні блогера.


У вбитого Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей


У вбитого Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей


Аркадій Бабченко з дітьми 

Ця велика сім'я втратила свого батька,
– написав блогер.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.

 

 

Теги: Новини України Діти Вбивство Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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