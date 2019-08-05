В Украине чтят память жертв Большого террора: что нужно знать о массовых политических репрессиях

В Украине 5 августа почитают память жертв Большого террора – масштабной кампании массовых репрессий, развернутой СССР в 1937-1938 годах по инициативе высшего руководства и лично Иосифа Сталина. Целью террора была ликвидация реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменение национальной и социальной структуры общества.

Вследствие террора в Украине уничтожили политическую, художественную и научную элиту, деформировали общественные связи, разрушили традиционные ценностные ориентации и распространили общественную депрессию и денационализацию.

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Сколько людей стали жертвами Большого террора?

За 2 года террора партийная верхушка арестовала 1,5 миллиона человек, 680 тысяч из них были убиты. На территории тогдашней УССР, по оценкам историков, приговорили 198000 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные отправили в тюрем и лагерей.

Как начался Большой террор?

Волну Большого террора, инициированную Сталиным, связывают с именем Николая Ежова. Последний, в сентябре 1936 году возглавил Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. Фактически Ежов пришел в НКВД с готовым планом репрессивных действий, прежде всего против деятелей-оппозиционеров Сталина.

Так, Ежов начал масштабную "чистку" партийных, военных и чекистских кадров. Существенно расширили систему ГУЛАГа, в которой оказывались миллионы осужденных политзаключенных. Только весной 1937 в результате различных операций НКВД в советских лагерях оказалось 700-800 тысяч человек.

Что такое ГУЛАГ? Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. Это подразделение НКВД, который руководил системой исправительно-трудовых (концентрационных) лагерей.

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Сталин и Ежов / Фото news.rambler.ru

"Ежовщина" в Украине

В январе 1937 года ЦК ВКП(б) принял постановление "О недовольном партийном руководстве Киевского обкома КП(б)У и недостатки в работе ЦК КП(б)У". Согласно этому постановлению, началась кампания чисток среди киевских коммунистов. Всего 46 членов Киевского обкома был исключен из партии, 32 из них арестовали как "врагов народа".

В частности, в феврале 1939 года расстреляли экс-соратника самого Сталина, председателя Киевского и Харьковского обкомов КП(б)У Павла Постышева.

В июне 1937 года началась эскалация вражескомании и шпиономании. Тогда наркомом внутренних дел УССР стал Израиль Леплевский. Он был горячим реализатором "ежовской" репрессивной политики в послушно проводил "массовые операции" в отношении кулаков и "уголовных преступников", в отношении поляков, немцев, румынской и харбинской линий, в отношении латышей. Леплевский всегда просил центр увеличить "лимиты", то есть количество определенных кандидатов в "враги народа".

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Поиск "врагов народа"



В августе 1937 года Сталин подписал директиву о проведении в 2-3 районах открытых процессов над вредителями в сельском хозяйстве. Эта директива стимулировала поиск "врагов народа" в селе, в том числе в Украине. Тогда следователям разрешили добывать необходимые признания физическим влиянием на тех, кого подозревали во вражеских действиях. Такие средства называли "допустимым и правильным методом".

В партийной среде возникла ситуация политической истерии и клеветы. Так, пленум ЦК КП(б)у выклевал из партии и вывел из состава ряд членов ЦК как "уличенных врагов народа". Погром кадров партийно-государственной номенклатуры показал, что из 102 членов и кандидатов в члены ЦК КП(б)У были репрессированы 100 человек.

К концу 1937 года было арестовано более 200 работников Управления государственной безопасности, 134 работников милиции, 38 командиров и политработников пограничных войск, 45 работников Управления шоссейных дорог. Всех обвинили в причастности к "троцкистской террористической организации".

В течение 1938 года аресты охватили и руководящие структуры Компартии Украины и УССР. Тогда арестовали 261 "предателя, участника правотроцкистской организации, других антисоветских формирований и шпионов иностранных разведывательных органов". Всего в Украине арестовали 994 работников НКВД.

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Совецкий пропагандистский плакат времен Большого террора

Кампания против евреев

В декабре 1937 года стартовала антисионистская кампания. В НКВД из 40% евреев до 1940 года остались работать всего 4%. Только в первой половине 1938 года было арестовано 279 участников "сионистского подполья", ликвидирован "бундовские комитеты" в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Виннице и Молдавской АССР.

Продолжалось разоблачение "контрреволюционных организаций", среди которых были "Национальный союз немцев в Украине", "Контрреволюционная троцкистская диверсионно-вредительское организация", "Антисоветская националистически-латышская контрреволюционная организация" и много других.

Осенью 1937 года на Донбассе была разоблачена "вредительское" организация. Тогда арестовали 140 руководящих работников Донецкого бассейна, директоров заводов.

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"Чистка" Соловецкой тюрьмы

1937 год стал переломным в судьбах многих узников-украинцев на Соловках. Тогда была проведена "чистка" Соловецкой тюрьмы особого назначения. Среди тех, кому вынесли смертный приговор, была большая группа узников-украинцев из числа творческой интеллигенции: Зеров, Кулиш, Курбас, Крушельницкий, Ирчан-Бабюк, Рудницкий, Яворский. 1 тысячу 116 узников вывезли в урочище Сандормох в Карелии, где в течение недели фактически уничтожили 1 тысячу 111 человек.



Соловецкий лагерь / Фото homsk.com

Репрессии среди военных

В 1937 году арестовали командующего Киевским военным округом Иону Якира. Он был "вписан" в так называемый мятеж военных. Сразу после его ареста репрессировали большую группу высших командиров и политработников Киевского военного округа.

После Всеармейского совещания политработников, в августе 1937 года репрессии среди военных вспыхнули с новой силой. Вскоре после этого совещания был арестован командующий войсками Харьковского военного округа Дубового и член Военного совета округа Блуашвили.

Из 25-ти делегатов съезда КП(б)У, которых избирали от партийных организаций воинских частей и соединений, уничтожили 23. Из 17 членов ЦК КП(б)У представителей военных интеллигенции, которые работали в Украине до начала массовых репрессий и арестов, до мая 1940 года в живых не осталось ни одного, 15 из них уничтожили физически.

До начала войны с нацистской Германией советские репрессии унесли жизни более 40 тысяч профессиональных военных, из них 15 тысяч – в Украине.



Массовый расстрел во время сталинских репрессий / Фото levitan.su

Преступления Ежова обернулись против него

В апреле 1939 года Ежов был арестован и объявлен вредителем и врагом народа, который использовал массовые репрессии для того, чтобы разжечь ненависть населения к Сталину и советской власти, а еще подготовить государственный переворот. Также в обвинения входили шпионаж и антипартийная деятельность.

Сталин понимал, что Ежов сделал свое дело. Масштабные "чистки" завершены. Теперь на него можно повесить ответственность за большинство расстрелов, представив их как самоуправство.

Весь процесс суда над Ежовым прошел тайно – в газетах не появилось даже информации об аресте и приговоре. После ареста Ежова на свободу вышли около 150 тысяч человек. Это не означало, что репрессии закончены. Немного утих только Большой террор. Амнистия имела пропагандистский эффект: демонстрировалось, что правосудие в СССР все-таки есть и "невиновных у нас не сажают".

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В феврале 1940 года Ежова расстреляли.