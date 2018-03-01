В университете Богомольца издеваются над иностранцами, – бывший студент вуза

Недавно Украину всколыхнула весть о самоубийстве студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая училась в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Но такая ситуация рано или поздно все же должна была произойти.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил бывший студент вуза, а сегодня врач и член общественного совета при Министерстве здравоохранения – Евгений Гончар.

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Он считает, что события, которые сейчас происходят в стенах Киевского медицинского университета, на самом деле случайные. На месте Мукаддас Насирлаевой мог оказаться любой другой из иностранных студентов, так как в университете к ним относятся пренебрежительно, особенно к студентам из Туркменистана.

Это трагическое событие, которое произошло в киевском вузе, на самом деле является стечением обстоятельств. Однако такое совпадение могло произойти в любой момент, потому что к студентам-иностранцам там относятся довольно плохо. Более того, многих из них откровенно травят,

– подчеркнул Гончар.

Также Евгений отметил, что Екатерину Амосову отстранили с должности не из-за смерти девочки, а из-за срыва учебного процесса. Также мужчина считает, что все митинги, которые проводились в стенах университета, были спланированы администрацией и никакого отношения к студентам не имеют. Это первый в Украине прецендент, когда высшее руководство через студентов нагло пыталось сорвать обучение.

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Кто такая Екатерина Амосова? Ученая в области кардиологии, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники. С 16 июня 2014 года Амосова является ректором НМУ имени А. А. Богомольца. К слову, Екатерина Амосова является дочерью известного академика НАН и АМН Украины Николая Амосова.