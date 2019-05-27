В Запорожье тысячи велосипедистов проехали по улицам города: яркие фото

Велодень в Запорожье собирает сторонников здорового образа жизни, а самые смелые участники акции еще и одеваются в карнавальные костюмы. На старт Велодня, по подсчетам организаторов, вышли около трех тысяч велосипедистов.

Преодолев десять километров по центральному проспекту города, велосипедисты финишировали в центральном парке.

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Обычно на Велодень приезжают целыми семьями. Так, Татьяна и Дмитрий приехали с сыном Дамиром, который скоро также сядет на велосипед.

А участник акции Вячеслав Локотенко на свой десятый Велодень приехал в полосатом костюме заключенного. Однако уточнил, что он не тюремный заключенный, а семейно-бытовой.

Просто под домашним арестом. Сегодня вот жена отпустила – говорит, раз ты неделю себя так хорошо вел – я тебе разрешаю. (Смеется) Надо же когда-то для себя праздник устраивать,

– рассказал Вячеслав.

Отметим, что акция не только пропагандирует здоровый образ жизни. Велосипедисты отмечают: двухколесных в городе много, и им нужны велодорожки и уважение от водителей.

Как отметили Велодень в Запорожье: фото

Что известно о Велодне 2019?

Праздник состоялось 26 мая в Запорожье. Все велосипедисты получили возможность весело и полезно провести время в кругу единомышленников, проехавшись по главной улице города, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни. Кроме того, таким образом организаторы хотели напомнить о безопасности на дороге.



В этом году, маршрут пролегал от площади Запорожской до парка "Дубовая Роща". На финише всех участников ждут общее атмосферное фото с традиционным подъемом своего "двухколесного друга", приятное общение и возможность оперативного ремонта.