У Запоріжжі тисячі велосипедистів проїхалися вулицями міста: яскраві фото

Велодень у Запоріжжі збирає прихильників здорового способу життя, а найсміливіші учасники акції ще й вбираються у карнавальні костюми. На старт Велодня, за підрахунками організаторів, вийшли близько трьох тисяч велосипедистів.

Подолавши десять кілометрів центральним проспектом міста, велосипедисти фінішували у центральному парку.

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Зазвичай, на Велодень приїжджають цілими сім'ями. Так, Тетяна та Дмитро приїхали із сином Даміром, який скоро також сяде на велосипед.

А учасник акції В'ячеслав Локотенко на свій десятий Велодень приїхав у смугастому костюмі в'язня. Проте уточнив, що він не тюремний в'язень, а сімейно-побутовий.

Просто під домашнім арештом. Сьогодні ось дружина відпустила – каже, раз ти тиждень себе так добре поводив – я тобі дозволяю. (Сміється) Треба ж колись для себе свято влаштовувати,

– розповів В’ячеслав.

Зазначимо, що акція не лише пропагує здоровий спосіб життя. Велосипедисти наголошують: двоколісних у місті багато, і їм потрібні велодоріжки і повага від водіїв.

Як відсвяткували Велодень у Запоріжжі: фото

Що відомо про Велодень 2019? Свято відбулося 26 травня у Запоріжжі. Усі велосипедисти отримали можливість весело та корисно провести час в колі однодумців, проїхавшись головною вулицею міста, аби привернути увагу до здорового та активного способу життя. Окрім того, таким чином організатори хотіли нагадати про безпеку на дорозі.



Цього року, маршрут пролягав від площі Запорізької до парку “Дубовий Гай”. На фініші на всіх учасників чекають загальне атмосферне фото з традиційним підійманням свого “двоколісного друга”, приємне спілкування та можливість оперативного ремонту.