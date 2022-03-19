Крайняя 10-я партия вылетела утром 18 марта. Она везет тысячи доз лекарства, включая обезболивающие, а также рефрижератор с инъекциями инсулина и необходимыми для хирургического вмешательства лекарствами. Следующая партия уже готовится и ожидается на следующей неделе.
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Мы возглавляем гуманитарные усилия для поддержки Украины, предоставляя адресную медицинскую помощь нуждающимся. Великобритания и дальше будет стоять бок о бок с народом Украины перед лицом ужасного вторжения России,
– заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид.
Великобритания уже послала Украине:
- Около 3 000 аппаратов искусственного дыхания для взрослых;
- Около 160 000 наборов для лечения ранений;
- Более 300 000 стерильных игл;
- Более 32 000 упаковок бинтов;
- 1 600 единиц оборудования для аппаратов ИВЛ;
- Более 54 000 катетеров;
- 100 000 упаковок лекарства – около 800 000 доз – включая антибиотики и обезболивающие;
- 72 000 упаковок перчаток;
- 28 000 масок FFP3.
Гуманитарная поддержка Великобритании
Кроме предоставления лекарств, Великобритания помогает и другими способами. Так, страна приняла 21 ребенка больных раком для лечения. А также предоставляет украинским беженцам жилье, обеспечивает их гигиеническим набором и бесплатным доступом к медицине.
С начала российского вторжения правительство предоставило 400 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной и экономической помощи Украине и соседним странам, а также оборонное противотанковое и зенитное оружие.
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