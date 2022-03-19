Крайня 10 партія вилетіла вранці 18 березня. Вона везе тисячі доз ліків, включаючи знеболювальні, а також рефрижератор з ін’єкціями інсуліну та необхідними для хірургічного втручання ліками. Наступна партія вже готується та очікується наступного тижня.

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Ми очолюємо гуманітарні зусилля для підтримки України, надаючи адресну медичну допомогу тим, хто її потребує. Велика Британія й надалі стоятиме пліч-о-пліч з народом України перед обличчям жахливого вторгнення Росії,

– заявив очільник британського МОЗу Саджид Джавід.

Велика Британія вже надіслала Україні:

Майже 3000 апаратів штучного дихання для дорослих;

Близько 160 000 наборів для лікування поранень;

Понад 300 000 стерильних голок;

Понад 32 000 упаковок бинтів;

1600 одиниць обладнання для апаратів ШВЛ;

Понад 54 000 катетерів;

100 000 упаковок ліків — близько 800 000 доз — включаючи антибіотики та знеболюючі;

72 000 упаковок рукавичок;

28 000 масок FFP3.

Гуманітарна підтримка Великої Британії

Окрім надання ліків, Велика Британія допомагає й іншими шляхами. Так країна прийняла 21 дитину з раком для лікування. А також надає українським біженцям житло, забезпечує її гігієнічними наборами та безкоштовний доступ до медицини.

З початку російського вторгнення уряд надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам, а також оборонну протитанкову та зенітну зброю.

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