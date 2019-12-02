Вести.UA: РПЦ "барыжит" наркотиками. Где Ляшко будет праздновать юбилей

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 декабря – все думали, что архиепископ РПЦ Лука – засланный казачок. Но вероятно, что на самом деле он патриот, просто его помощник ему что-то не то употреблять давал. У Олега Ляшко даже не возникает вопросов, как отметить юбилей. Свой день рождения он встретит в прокуратуре.

Также в выпуске: Перевоспитание от Шуфрича. С кем Царев скрывается в Ялте.