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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести.UA: РПЦ "барыжит" наркотиками. Где Ляшко будет праздновать юбилей

      Вести.UA 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 декабря – все думали, что архиепископ РПЦ Лука – засланный казачок. Но вероятно, что на самом деле он патриот, просто его помощник ему что-то не то употреблять давал. У Олега Ляшко даже не возникает вопросов, как отметить юбилей. Свой день рождения он встретит в прокуратуре.

      Также в выпуске:

      Перевоспитание от Шуфрича.

      С кем Царев скрывается в Ялте.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Наркотики РПЦ Олег Ляшко Вести.UA
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