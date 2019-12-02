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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Вєсті.UA: РПЦ "барижить" наркотиками. Ляшку зіпсували свято

      Вєсті.UA 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 грудня – всі думали, що архієпископ РПЦ Лука – засланий козачок. Але ймовірно, що насправді він патріот, просто його помічник йому щось не те споживати давав. В Олега Ляшка навіть не виникає питань, де святкувати ювілей. Свій день народження він зустріне у прокуратурі.

      Також у випуску: 

      Перевиховання від Шуфрича.

      З ким Царьов переховується у Ялті.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Олег Ляшко РПЦ Наркотики Вєсті.UA
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