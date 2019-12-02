Вєсті.UA: РПЦ "барижить" наркотиками. Ляшку зіпсували свято
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 грудня – всі думали, що архієпископ РПЦ Лука – засланий козачок. Але ймовірно, що насправді він патріот, просто його помічник йому щось не те споживати давав. В Олега Ляшка навіть не виникає питань, де святкувати ювілей. Свій день народження він зустріне у прокуратурі.
Також у випуску:
Перевиховання від Шуфрича.
З ким Царьов переховується у Ялті.
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