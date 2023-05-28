К поискам ребенка привлекли более тысячи человек. Лес, в котором она заблудилась, имеет общую площадь 3700 гектаров.

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Врачи рассказали о состоянии ребенка

Директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов рассказал, что Виолетта Мужичук, которую 27 мая нашли в лесу после 90 часов поисков, находится в больнице.

Она в детской больнице под наблюдением. Состояние удовлетворительное. После проведения трех суток в лесу сейчас она под контролем врачей,

– отметил Хаустов.

По информации Харьковской ОВА, Виолетта вместе с матерью находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской областной детской клинической больницы. По данным врачей, состояние здоровья ребенка имеет положительную динамику и улучшается. Угрозы жизни нет. Медики продолжают лечение.

Начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Харьковщины Артемий Коновалов сообщил, что по состоянию на данный момент правоохранители не открывали административные производства против родителей девочки.

На следующей неделе полицейские начнут подробнее опрашивать семью, соседей и специалистов службы по делам детей, чтобы понять, не стало ли исчезновение Виолетты следствием недосмотра. По словам Коновалова, следователи пока не видят признаков правонарушения со стороны мамы.

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