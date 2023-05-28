До пошуків дитини залучили понад тисячу людей. Ліс, в якому вона заблукала, має загальну площу 3 700 гектарів.

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Лікарі розповіли про стан дитини

Директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов розповів, що Віолетта Мужичук, яку 27 травня знайшли у лісі після 90 годин пошуків, наразі перебуває у лікарні.

Вона в дитячій лікарні під наглядом. Стан задовільний. Після проведення трьох діб у лісі зараз вона під контролем лікарів,

– зазначив Хаустов.

За інформацією Харківської ОВА, Віолетта разом із мамою перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. За даними лікарів, стан здоров'я дитини має позитивну динаміку та покращується. Загрози життю немає. Медики продовжують лікування.

Начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції Харківщини Артемій Коновалов повідомив, що станом на цей час правоохоронці не відкривали адміністративних проваджень проти батьків дівчинки.

Наступного тижня поліцейські почнуть детальніше опитувати родину, сусідів та фахівців служби у справи дітей, щоб зрозуміти, чи не стало зникнення Віолетти наслідком недогляду. За словами Коновалова, слідчі поки не бачать ознак правопорушення з боку матері.

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