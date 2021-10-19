К проекту, который является членом Американской торговой палаты, приобщаются большие и международные бренды.

В проекте считают, что украинцы все чаще будут выбирать ответственные бренды, которые реально ориентированы на качество, а не те, которые просто пытаются замылить глаза. Ведь покупка продуктов питания и их применение – вопрос здоровья взрослых и их детей.

"Мы ежедневно поставляем свежее украинское молоко на полки магазинов и супермаркетов. Качество и безопасность – основной критерий деятельности нашей компании. Но все чаще от потребителей мы можем слышать, что натурального молока, масла в магазинах больше нет. К таким выводам покупатели приходят из-за засилья фальсификата. В итоге из-за недобросовестных производителей страдают ответственные молочные компании. Наша компания всегда выступала за прозрачное производство", – рассказал генеральный директор ООО "Молочная компания "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Он рассказал, что когда компания узнала, что проект "Виробнык.юа" разделяет их ценности, то решили присоединиться к этой важной инициативе и показать производство украинцам, чтобы развеять все мифы о производстве молочных продуктов и их составе.

Несмотря на небольшой возраст проекта, в Виробнык.ua поняли, что двигаться вперед нужно постоянно, ведь способность меняться и соответствовать требованиям времени – глобальный тренд в мире. И именно с "Волошковым полем" проект сделал небольшую революцию, выполнив то, что просили пользователи.

"В сотрудничестве с компанией "Волошкове поле" мы показали не только процесс производства молочных продуктов бренда, но и фермы, где появляется молоко, мы показали и коров, и условия, в которых они содержатся. Это был запрос от наших пользователей. Это полный цикл производства и исчерпывающая информация о продукте для украинцев, которые хотят точно знать, что они едят", – поделился вдохновитель проекта Виталий Ермак.

В Виробнык.ua называют важным сигналом о движении в правильном направлении тот факт, что почти с самого старта инициативы проектом заинтересовался международный гигант – компания Данон. Вскоре Данон в Украине не просто присоединился, а показал сразу несколько своих продуктов, открыв двери цехов для всех украинцев.

"Нам стало понятно, что если такие крупные компании исповедуют прозрачность, то мы с ними находимся на одной стороне восприятия реальности и потребностей людей", – говорят активисты проекта о сотрудничестве с Данон.

Открытость – базис доверия, а проект Виробнык.ua помогает нам этот базис выстраивать. Ведь понятны, прозрачные условия производства, ответственность и информативность упаковки, постоянный диалог в социальных сетях, куда можно обратиться в любой момент, – это и есть забота о потребителе, которую мы ставим на первое место среди всего, что делаем,

– заявил Андрей Полуэктов, маркетинг-директор компании Данон в Украине.

Познакомиться с Виробнык.ua в социальных сетях можно на официальной странице проекта Виробнык.ua.

Я уверен, что прозрачные отношения, забота и доверие в отношениях между производителями и потребителями станет нормой. Как вы знаете, привыкать к хорошему легко, потому обратного хода процесс не будет иметь. Желаю всем делать покупки повседневных товаров без стресса, а лишь получая удовольствие и чувствуя себя защищенным и любимым гражданином,

– сказал Ермак.