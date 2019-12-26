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      Внеочередные выборы в Раду могут пройти в 2020 году: ОПОРА назвала причину

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      Айвазовская назвала причину вероятных досрочных выборов в Раду в 2020 году / Фото с Facebook Ольги Айвазовской

      В 2020 году могут состояться внеочередные выборы в Верховную Раду. Президент сможет распустить действующий парламент IX созыва уже после 29 августа, ведь коалиции в Раде фактически не существует.

      Такое заявление сделала председатель правления Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская, пишет "Интерфакс".

      Интересно, Какая из фракций Верховной Рады пропустила больше голосований

      Иммунитет парламента истекает 29 августа 2020 года. Это не исключает высокую вероятность организации внеочередной парламентской кампании учитывая то, что коалиции у нас, как таковой, не существует и все это хорошо понимают,
      – подчеркнула она.

      Эксперт отметила, что закон Украины позволяет президенту распустить Раду только после 29 августа при условии созданного правительственного кризиса, целью которого будет переизбрание парламента.

      Айвазовская также напомнила, что после проведения внеочередных выборов народных депутатов Зеленский больше не сможет распускать Верховную Раду.

      В Верховную Раду ІХ созыва входят: 248 нардепов "Слуги народа", 44 из "Оппозиционной платформы – за жизнь", 27 из "Европейской солидарности", 24 из "Батькивщины", 20 из "Голоса", 22 из депутатской группы "За будущее", 17 из ГП "Доверие" и 21 внефракционных.

      "Слуга народа" имеет монобольшинство в парламенте, поэтому ей не нужно образовывать коалицию с другими политсилами. Однако во фракции существует немало внутренних конфликтов между депутатами, из-за чего у них возникают разногласия во время голосований.

      Что говорил Разумков о досрочных выборах в Раду?
      Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит пока перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. В то же время допускает, что теоретически парламент может работать меньше положенного срока в 5 лет.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Коалиция Роспуск Рады Законодательство Президент Украины Верховная Рада Новости политики
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