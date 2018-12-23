Во Львове вспыхнул пожар на Рождественской ярмарке: появились шокирующие детали

В результате взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова 22 декабря двоих пострадавших прооперировали, они в реанимации. В общем, 4 пострадавших остаются в больнице после трагических событий.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Накануне 24 канал сообщал, что в центре Львова вспыхнул пожар – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что владелица домика, в котором произошел взрыв, накануне подписала договор, что она не будет использовать газовые баллоны во время торговли. Известно, что все пострадавшие – работники одного заведения, они продавали ребрышки.



Сгоревший домик после пожара на Львовской ярмарке

Стало известно, что состояние 50-летнего мужчины и 22-летней девушки до сих пор стабильно тяжелое. У пострадавшего 50% ожогов, а у девушки тяжелые ожоговые травмы головы, дыхательных путей и всего тела. Врачи не дают четких прогнозов, все пациенты прооперированы в течение ночи.

Стоит добавить, что со вчера все ярмарки во Львове закрыты, там проводятся проверки, 23 декабря будут проводиться инспекции всех домиков.

Момент взрыва на Львовской ярмарке: видео

Напомним, взрыв произошел на ярмарке неподалеку от Оперного театра. Загорелось сначала в одной из палаток, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадали пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушения пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.