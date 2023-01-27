Об этом рассказали The New York Times и Reuters, ссылаясь на чиновников США. Издание на условиях анонимности сообщило, что американские военные ликвидировали Билала аль-Судани.
Читайте также "Исламское государство" заявило об убийстве своего лидера, – Reuters
Военные США ликвидировали аль-Судани
"Африканское командование США провело успешную антитеррористическую операцию в Сомали", – говорится в сообщении. Однако подробности пока не разглашаются.
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что аль-Судани "несет ответственность за содействие росту присутствия ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, включая Афганистан".
В Белом доме отметили, что во время операции никто из гражданских и военных не пострадал и не погиб. Однако там добавили, что одного военного укусила собака, которую они привезли с собой.
Уничтожили также 10 сообщников
Также журналисты сообщили, что уничтожен десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с предводителем. Отмечают, что изначально планировалось захватить террористов заживо, однако они оказали упорное сопротивление – и были убиты.
По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.
Убежище для террористов на севере Сомали
- Американская операция на севере Сомали дополняет серию неудач для "Исламского государства". В конце ноября 2022 года "ИГИЛ" объявила, что ее главный лидер, которого так и не смогли идентифицировать, был убит в бою в Сирии менее чем через девять месяцев после того, как он возглавил террористическую организацию.
- Боевики "Исламского государства" вместе с центрами "Аль-Каиды" собирают силы в Западной Африке, угрожая насилием таким странам, как Гана, Того и Бенин.