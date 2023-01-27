Об этом рассказали The New York Times и Reuters, ссылаясь на чиновников США. Издание на условиях анонимности сообщило, что американские военные ликвидировали Билала аль-Судани.

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Военные США ликвидировали аль-Судани

"Африканское командование США провело успешную антитеррористическую операцию в Сомали", – говорится в сообщении. Однако подробности пока не разглашаются.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что аль-Судани "несет ответственность за содействие росту присутствия ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, включая Афганистан".

В Белом доме отметили, что во время операции никто из гражданских и военных не пострадал и не погиб. Однако там добавили, что одного военного укусила собака, которую они привезли с собой.

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Также журналисты сообщили, что уничтожен десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с предводителем. Отмечают, что изначально планировалось захватить террористов заживо, однако они оказали упорное сопротивление – и были убиты.

По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.

Справочно. ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".

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