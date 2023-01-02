Военнослужащий Олег Берестовой с позывным Фродо рассказал, что у него родился сын. Он поделился видео, как поет для младенца колыбельную. 24 канал.
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Берестовый умилил сеть колыбельной для сына
На видео видно, как малыш спит под колыбельную папты-военного, уснув на его гитаре. Иногда малыш тоже делает движения ручками, словно ощущая ритм песни. В комментариях отметили, что, вероятно, тоже будет расти гитарист.
Эти дни мутные, но, в сущности, взлетают в небо дроны мощные. Не могут спокойно жить земляне, потому что на Украину лезут россияне. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы. Небо наполняется дронами, в Россию летят хлопками. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы,
– поет Олег "Фродо" Берестовый своему малышу.
Реакция украинцев
Такая трогательная картина не могла не растрогать пользователей сети.
- "Я взрослый мужик, но на глазах слезы. Мне не стыдно. Спасибо вам"
- "Что может быть лучше, милее? Манюня, у тебя папа герой!"
- "Показал трезубец пальчиками. Здоровье вам и малышу"
- "Вот как выглядит мужество. ВСУ, вам нет равных"
- "Это просто до слез. Можно посмотреть тысячи раз и как-то от голоса, и от самой песни становится на душе легче"
- "Это картина года. Все дети Украины под защитой наших Защитников"