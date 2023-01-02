Військовослужбовець Олег Берестовий із позивним Фродо розповів, що у нього народився син. Він поділився відео, як співає немовляти колискову, пише 24 канал.

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Берестовий розчулив мережу колисковою для сина

На відео видно, як малеча спить під колискову тата-військового, заснувши на його гітарі. Часом малюк теж робить рухи ручками, немов відчуваючи ритм пісні. У коментарях зауважили, що, ймовірно, теж зростатиме гітарист.

Ці дні каламутні, але, по суті, злітають у небо дрони могутні. Не можуть спокійно жити земляни, бо на Україну лізуть росіяни. Спи, котику милий – працюють Збройні Сили. Небо сповниться дронами, на Росію летять бавовнами. Спи, котику милий – працюють Збройні Сили,

– співає Олег "Фродо" Берестовий своєму малюку.

Реакція українців

Така зворушлива картина не могла не розлучити користувачів мережі.