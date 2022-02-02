Речь идет именно о той воинской части, где служил Артем Рябчук, который недавно расстрелял своих коллег. О смерти в этой части изданию рассказал отец погибшего.

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В воинской части 3011 произошла еще одна смерть

Анатолий Козуля пошел на срочную службу в конце октября 2020 года. Через несколько месяцев парень перевелся на контракт. В воинской части в родном Кривом Роге он прослужил более полгода. После этого его отправили в Благодатный Волновахский район Донецкой области. Там солдат охранял контрольно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы.

До армии он учился в криворожском Ингулецком колледже.

Отцу парня 31 июля 2021 года сообщили, что его сын совершил самоубийство. Случилось это, когда солдат был в наряде. Официально, он выстрелил себе в голову.

Он получил сквозное огнестрельное пулевое ранение головы. Так написано в заключении. Это даже страшно читать. Выстрел произвел из автомата АК-47. Выпустил очередь из трех патронов,

– рассказал отец погибшего.

Владислав Козуля отметил, что парень не имел мотива для такого поступка. Он занимался спортом, не имел вредных привычек. Кроме того, он стремился быть военным. Руководство части тоже не жаловалось на Анатолия Козулю.

"Говорили, что он – мечта любого командира. Зачем он это сделал? Непонятно. Мы не верим в то, что он мог пойти на крайние меры", – добавил отец.

Мужчина рассказал, что его сын планировал уходить в отпуск, а до ротации оставалось всего несколько дней.

Владислав Козуля также сообщил, что следователь, который занимался делом его сына, уволился.

Погибший вспоминал о трудностях

Мужчина поделился, что трагедия случилась сразу после того, как он говорил с сыном по телефону, в том числе и о воинской части.

28 июля мы разговаривали по телефону. Он говорил, что здесь происходит какая-то х***я. Но никакой конкретики не выразил,

– отметил отец парня.

После этого военный уже не выходил на связь, а тогда пришло известие о его смерти.

Владислав Козуля заявил, что больше о службе можно было бы узнать от товарищей сына, но они избегают общения об этом.

К слову, адвокат семьи Сергей Дорош не подтверждает возможных неуставных взаимоотношений между солдатами. В то же время он не верит, что парень мог покончить жизнь самоубийством.

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