Мовиться саме про ту військову частину, де служив Артем Рябчук, який нещодавно розстріляв своїх колег. Про смерть у цій частині виданню розповів батько загиблого.

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У військовій частині 3011 сталася ще одна смерть

Анатолій Козуля пішов на строкову службу наприкінці жовтня 2020 року. Через декілька місяців хлопець перевівся на контракт. У військовій частині в рідному Кривому Розі він прослужив понад пів року. Після цього його відправили до Благодатного Волноваського району Донецької області. Там солдат охороняв контрольно-наглядовий пункт Батальйонної тактичної групи.

До армії він навчався у криворізькому Інгулецькому коледжі.

Батька хлопця 31 липня 2021 року повідомили, що його син скоїв самогубство. Сталося це, коли солдат був у наряді. Офіційно, він вистрелив собі у голову.

Він отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Так написано у висновку. Це навіть страшно читати. Постріл здійснив з автомата АК-47. Випустив чергу із трьох набоїв,

– розповів батько загиблого.

Владислав Козуля наголосив, що хлопець не мав мотиву для такого вчинку. Він займався спортом, не мав шкідливих звичок. Крім того, він прагнув бути військових. Керівництво частини теж не скаржилося на Анатолія Козулю.

"Говорили, що він – мрія будь-якого командира. Навіщо він це зробив? Незрозуміло. Ми не віримо в те, що він міг піти на крайні заходи", – додав батько.

Чоловік розповів, що його син планував йти у відпустку, а до ротації залишалося всього кілька днів.

Владислав Козуля також повідомив, що слідчий, який займався справою його сина, звільнився.

Загиблий згадував про труднощі

Чоловік поділився, що трагедія трапилася одразу після того, як він говорив зі сином телефоном, зокрема й щодо військової частини.

28 липня ми розмовляли телефоном. Він казав, що тут відбувається якась х***я. Але жодної конкретики не висловив,

– зазначив батько хлопця.

Після цього військовий вже не виходив на зв'язок, а тоді прийшла звістка про його смерть.

Владислав Козуля заявив, що більше про службу можна було б дізнатися від товаришів сина, але вони уникають спілкування про це.

До слова, адвокат сім'ї Сергій Дорош не підтверджує можливих нестатутних взаємин між солдатами. Водночас він не вірить, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

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