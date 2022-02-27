Обстрел произошел между селами Чупаховка и Довжик. К автобусу сейчас не подпускают даже медики.

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На место расстрела направляются медики из амбулатории

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины, вся местность вокруг заминирована. Кареты скорой помощи не могут подъехать к транспорту.

Информация проверена. Детали – впоследствии,

– написал Дмитрий Живицкий.

Семейные врачи оперативно направляются на место расстрела прямо из амбулатории. Они постараются дать первую медицинскую помощь, пока "скорая" не сможет осмотреть людей.