Обстріл трапився між селами Чупахівка та Довжик. До автобуса зараз не підпускають навіть медиків.

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На місце розстрілу прямують медики з амбулаторії

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України, уся місцевість навколо замінована. Карети швидкої допомоги не можуть під'їхати до транспорту.

Інформація перевірена. Деталі – згодом,

– написав Дмитро Живицький.

Сімейні лікарі оперативно прямують на місце розстрілу прямо з амбулаторії. Вони намагатимуться дати першу медичну допомогу, поки "швидка" не зможе оглянути людей.