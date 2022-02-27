Обстріл трапився між селами Чупахівка та Довжик. До автобуса зараз не підпускають навіть медиків.
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На місце розстрілу прямують медики з амбулаторії
Як повідомив заступник міністра інфраструктури України, уся місцевість навколо замінована. Карети швидкої допомоги не можуть під'їхати до транспорту.
Інформація перевірена. Деталі – згодом,
– написав Дмитро Живицький.
Сімейні лікарі оперативно прямують на місце розстрілу прямо з амбулаторії. Вони намагатимуться дати першу медичну допомогу, поки "швидка" не зможе оглянути людей.
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