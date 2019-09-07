Обмен пленными начался: что сейчас известно

Плененные Россией украинцы уже сегодня, 7 сентября, должны вернуться домой. Из московского "Лефортово" украинских моряков и других узников Кремля привезли в аэропорт "Внуково". В то же время в киевский "Борисполь" привезли удерживаемых в Украине россиян.

Пленные украинцы возвращаются

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Процесс обмена пленными начался утром 7 сентября. Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково".

Оттуда пленные президентским на спецборту вернутся в Украину, в частности прилетят в аэропорт "Борисполь".

Правда, пленные выехали (из СИЗО "Лефортово" в аэропорт "Внуково"),

– сказал он.

Полицейский кортеж состоял из 6 автомобилей, которые сопровождают 2 больших пассажирских автобуса.



Два автобуса выехали из "Лефортово" в аэропорт / фото Vasily Maximov

В "Лефортово" содержат таких украинских политзаключенных: Романа Сущенко, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Алексея Сизоновича и 24-х плененных на Азове моряков.

Автобус с гражданами РФ уже прибыл в аэропорт "Борисполь". Там же приземлился российский спецборт "Ту-204-300" под номером RSD092. Также на военный аэродром приехал автобус.

Самолёт вылетевший из Внуково приземлился в аэропорту Борисполь

https://t.co/L42FylOlbB — d'Omar ️ (@dOmar12985555) September 7, 2019

На военный аэродром в "Борисполе" приехал автобус

До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Кто возвращается: Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, родные украинских моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко. С родственниками работают психологи, некоторые из них приехали с детьми.Родственники удерживаемых в России граждан Украины съехались в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Впоследствии в автобусах их вывезли в неизвестном направлении.

В "Борисполь" также съезжаются чиновники. В частности, глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.



Арсен Аваков приехал встречать пленных/ Фото 24 канал

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Кто возвращается в Украину?

По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоится в формате "35 на 35".

В Украину возвращаются:

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Евгений Панов

Александр Кольченко

Станислав Клих

Николай Карпюк

Павел Гриб

Алексей Сизонович

Владимир Балух

Артур Панов

Эдем Бекиров

Пленные моряки:

Юрий Будзило

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цибизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Беспальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислав Костишин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лисовый

Денис Гриценко

Василий Сорока



Список украинских моряков, которые попали в плен России / Инфографика 24 канала

На обмен идут самые известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и боевиков. Больше о них – здесь.

Когда активизировался процесс?

В то же время Киевский апелляционный суд 5 сентября отпустил из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство. Его выход эксперты называли ключевым условием российского президента Владимира Путина.

В Украине такое известие восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха".

Фото с акции протеста на Майдане из-за освобождения Цемаха:

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Российские СМИ пишут, что Цемах вернется в Россию в обмен на украинского режиссера Олега Сенцова.

Как Цемах может быть причастен к делу о сбитии MH17?Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.



Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.



СБУ задержала Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Что теперь говорят в России?

Почти одновременно с освобождением Цемаха Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным.

Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальной властью, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно,

– так он прокомментировал вероятную дату обмена.

В Кремле отмечают прогресс в вопросе обмена пленными и считают этот процесс очень важным "для всей атмосферы урегулирования". Однако деталей переговоров там не раскрывают.

Так возможность реализации обмена прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он, повторяя пропагандистскую риторику, отметил, что этот процесс "важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".

Ответ Нидерландов: Нам жаль, – нидерландские следователи отреагировали на освобождение боевика Цемаха из-под стражи

"Взаимодействие на эту тему (обмена пленными – 24 канал) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", – сказал представитель Кремля.

Что предшествовало этим событиям?

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Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Их возвращения ожидали еще в конце лета. Так, рано утром 30 августа в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, впоследствии – и родственники захваченных Россией украинских моряков.