Такую информацию сегодня, 12 апреля, сообщила заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

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Микичак рассказала, что подросток получил тяжелые ранения во время ракетно-бомбового удара врагов. После тяжелых ран его чудом отправили из Мариуполя в реанимацию Днепропетровской областной клинической больницы. Там несколько дней Иван получал интенсивную терапию.

Впоследствии с помощью автомобилей скорой помощи Днепропетровского, Винницкого и Львовского областных центров экстренной медицинской помощи поочередно транспортировали 16-летнего парня за границу. Там его встретили польские медики. В краковской больнице экстренно приняли тяжелораненого украинца. Медики стабилизировали состояние Ивана и подготовили его к перелету в США.

12 апреля специальный медборт с аэродрома Балице доставил парня в сопровождении мамы Майи на длительное лечение и реабилитацию в США. Собственно, по инициативе Геннадия Фузайлова команда Госпиталя Массачусетского университета взяла под свою опеку нашего тяжелого пациента,

– написала Ирина Микичак.

Заместитель Министра здравоохранения добавила, что к самолету украинского пациента сопровождал Генеральный консул Вячеслав Войнаровский. По предварительным данным, именно он несколько дней помогал в Кракове матери парня.

"Ждем Ивана с выздоровлением в Украине", – подытожила Микичак.

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