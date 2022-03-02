Речь идет о Сергее Кравченко. Он проживал в городе Люботин.
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Архитектор решил присоединиться к терробороне
Главный архитектор Люботина отчаянно оборонял Украину в боях за Харьков. Он являлся добровольцем в территориальной обороне.
Погиб, защищая свою страну, свой город. Человек, который мечтал восстановить усадьбу Святополк-Мирских,
– подчеркнули сограждане.
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