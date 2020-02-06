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      БЛОГ Дмитрий Кулеба
      Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

      Время разорвать с прошлым: я - за рынок земли!

      67
      Почему я за рынок земли / Голос України

      Что может быть монументальней нежели киношедевр Александра Довженко "Terra" - "Земля"? Только пятимесячное обсуждения рынка земли.

      Я абсолютно згоден, що земля - це найцінніший ресурс України. Звісно, після її людей. Але земля тоді стає справжньою цінністю, коли українець має право володіти, користуватися і розпоряджатися нею.

      До теми: Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

      До речі, противники цивілізованого ринку землі в Україні кажуть чомусь лише про "продаж землі", "розпродаж" і т.ін. Але ж будь-який ринок - це завжди не лише про продаж, а й про купівлю.

      А головне - про володіння власником своєю власністю і право нею розпоряджатися. В Європейському Союзі немає країн без ринку землі. Бо немислимо, щоб власник не мав права розпоряджатися своєю власністю.

      У громадянського суспільства та всіх зацікавлених сторін було чимало зауважень до того, яким має бути ринок землі, та цілком обґрунтованих застережень щодо загроз під час його створення. Саме тому публічне обговорення цієї масштабної реформи тривало 5 місяців. Пропозиції, зауваження, гострі кути враховані у фінальному документі. Особливо найбільш критичні моменти, які викликали найбільше емоцій (доступ іноземців, питання концентрації, інтереси агровиробників, площина національної безпеки тощо). Нинішній збалансований документ враховує всі ці нюанси.

      Тому я - за ринок землі. Нам потрібно розірвати з минулим і зробити українців господарями на своїй землі.

      Зверніть увагу: У Раді розглядають законопроєкт про ринок землі: що про це думають українці

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      Автор: Дмитрий Кулеба
      Теги: Новости Украины Рынок земли Новости политики Публикации Реформы Дмитрий Кулеба – новости
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