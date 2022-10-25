Сообщник Путина цинично заявил, что России еще сильнее надо обстреливать Украину. Об этом пишут вражеские СМИ.
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Абсурдные заявления Кадырова
Глава Чечни недоволен "слабыми ответами" российской армии на атаки наших воинов. Более того, Кадыров призвал стирать наши города с лица земли.
Если прилетит снаряд в нашу сторону, в наш регион, нужно стирать с лица земли города (украинские – 24 канала). Чтобы виден был дальний горизонт, чтобы (украинцы – 24 канал), что нельзя даже думать стрелять в нашу сторону,
– цинично заявил Кадыров.
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Оккупанты придерживаются стратегии "урбицид"
Исследователи отметили, что захватчики придерживаются стратегии "урбицид". В частности, это уничтожение городов .
Россияне массово обстреливают жилые кварталы. оккупанты атакуют критическую инфраструктуру, объекты энергетики и пытаются оставить украинцев без света, газа и воды.
Но хуже всего, что бойцы Путина безжалостно убивают украинцев. По состоянию на утро 25 октября от рук российских военных погибли не менее 430 детей . Страшные данные обнародовали в Офисе генпрокурора .
Исследователи отделяют три сценария урбицида. В частности:
- Донецкий – это выборочный террор. Здесь хорошо активно работает пропаганда – якобы необходимость борьбы "с нацизмом". Под видом "эвакуации" население вывозится в Россию. Кроме того, такой сценарий запустили в Херсоне, Бердянске и других городах Юга и Востока Украины, оккупированных в первые недели полномасштабной войны.
- Мариупольский. Это едва ли не самое "яркое проявление урбицида. Город почти тотально разрушен захватчиками. Местных жителей используют вместо щита. Многие жители незаконно вывезли в Россию. Оккупанты уничтожили инфраструктуру. Ранее красивый Мариуполь теперь напоминает кадры из самых страшных ужастиков.
- Харьковский. Ежедневные обстрелы унесли жизни многих горожан. Часть населения уехала. Оставшихся в родном городе оккупанты продолжают терроризировать.
Это называется урбицид – разрушение городской инфраструктуры, уничтожение того, что делает Харьков городом, уничтожение городского образа жизни,
– так трактует действия России аналитик Сергей Петров.
В оккупированном Мариуполе люди на грани смерти: смотрите видео