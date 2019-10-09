Вы же девочек боитесь, – Зеленский потроллил журналиста из-за истории с Мендель: видео

К главе государства, чтобы задать вопрос, подошел журналист. Впрочем, охранники начали его оттеснять. После этого Зеленский позвал мужчину к себе и пошутил о поведении своей пресс-секретаря Юлии Мендель.

Ситуация случилась во время выставки "Оружие и безопасность", на которой присутствовал президент. Видео с инцидентом обнародовали "Крым. Реалии".

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"Девочек нет, ничего с Вами страшного не будет, подходите", – позвал журналиста Зеленский.

После того, как тот подошел и поблагодарил, президент похлопал журналиста по плечу и добавил:

Вы же девочек боитесь.

Вероятно, президент пошутил о ситуации, которая вызвала шквал критики в адрес его пресс-секретаря Юлии Мендель.

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Что известно о скандале с Мендель?

В начале сентября неподалеку от здания Высшего антикоррупционного суда Мендель резко оттолкнула журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко. Сделала она это после того, как Андрушко попытался задать вопрос Зеленскому. Событие получило широкую огласку. Кроме того, на действия пресс-секретаря Зеленского уже жаловались. Примечательно, что журналист, который 9 октября подошел к Зеленскому и услышал от него, что "боится девочек", тоже держал в руках микрофон "Радио Свобода".

Кто еще жаловался на потасовку с пресс-секретарем Зеленского?

Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "понимает ситуацию".

Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда проходила встреча украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Борисполь". Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию.

Как на действия Мендель реагируют в Украине?Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель, назвав ситуацию "худшей из возможных реакций власти". А сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует уволить Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ.

Интересно, что это уже не первая шутка Зеленского относительно неприемлемого поведения его пресс-секретаря. Так, ранее, перед брифингом Зеленского, Мендель вышла к журналистам и сообщила тему. После того, как она отошла, Зеленский пошутил, спросив: "Вы никого не толкали, Юлия?".