Выпуск новостей на 9: 00: Побег из плена боевиков. Подозрение житомирскому стрельцу

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 9:00 – из плена боевиков на Донбассе сбежал украинец. Боевики из "ДНР" объявили Григория Синченко в розыск. Впоследствии мать патриота Татьяна Гулевская подтвердила, что сын сбежал из застенков подвала. Житомирскому стрельцу, что накануне расстрелял семь человек сообщили о подозрении.

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В Минздраве утвердили новые правила работы детсадов.

Количество новых больных коронавирусом в Украине снижается второй день подряд. Уже выздоровели 344 человека. За последние сутки зафиксировали более 400 новых случаев, сообщают в Минздраве. Сложной ситуация с коронавирусом остается на Буковине. Там количество больных приближается к 3 тысячам.

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