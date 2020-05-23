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МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
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МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей на 9: 00: Побег из плена боевиков. Подозрение житомирскому стрельцу

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В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 9:00 – из плена боевиков на Донбассе сбежал украинец. Боевики из "ДНР" объявили Григория Синченко в розыск. Впоследствии мать патриота Татьяна Гулевская подтвердила, что сын сбежал из застенков подвала. Житомирскому стрельцу, что накануне расстрелял семь человек сообщили о подозрении.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом забрать Киево-Печерскую лавру у Украинской православной церкви Московского патриархата. Ответил коротко – что это не его юрисдикция.

В Минздраве утвердили новые правила работы детсадов.

Количество новых больных коронавирусом в Украине снижается второй день подряд. Уже выздоровели 344 человека. За последние сутки зафиксировали более 400 новых случаев, сообщают в Минздраве. Сложной ситуация с коронавирусом остается на Буковине. Там количество больных приближается к 3 тысячам.

В авиакатастрофе в Пакистане чудом выжили двое человек: президент банка Зафар Махмуд и еще один человек. Об этом сообщают в Пакистанском Правительстве.

Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Житомира Массовое убийство на Житомирщине Выпуск новостей
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