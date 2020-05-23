Випуск новин за 9:00: Втеча з полону бойовиків. Підозра житомирському стрільцю

У випуску новин за 23 травня станом на 9:00 – з полону бойовиків на Донбасі втік українець. Бойовики з "ДНР" оголосили Григорія Сінченка в розшук. Згодом мати патріота Тетяна Гулевська підтвердила, що син втік із застінків підвалу. Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Києво-Печерську лавру в Української православної церкви Московського патріархату. Відповів коротко – що це не його юрисдикція.

У МОЗ затвердили нові правила роботи дитсадків.

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знижується другий день поспіль. Вже одужали 344 людини. За останню добу зафікмували понад 400 нових випадків, повідомляють у МОЗ. Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.

В авіатрощі в Пакистані дивом вижили двоє людей: президент банку Зафар Махмуд і ще одна людина. Про це повідомляють в Пакистанському Уряді.