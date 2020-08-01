В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 11:00 – в Тернополе накануне состоялся парад выпускников. Традиционное шествие прошло по центру города. Полтавского похитителя ликвидировали. После почти недели поисков мужчину, который угнал авто и взял в заложники полицейского, обнаружили в нежилом доме на Полтавщине.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В ГБР пообещали проверить действия правоохранителей во время задержания и ликвидации полтавского террориста. Над Аляской столкнулись два самолета. В результате аварии погибли 7 человек. Варшава и Вашингтон согласовали размещение войск в Польше. Об этом заявило министерство национальной обороны Польши.