У випуску новин за 1 серпня станом на 11:00 – у Тернополі напередодні відбувся парад випускників. Традиційна хода пройшла центром міста. Полтавського викрадача ліквідували. Після майже тижня пошуків чоловіка, який викрав авто та взяв у заручники поліцейського, його виявили у нежитловому будинку на Полтавщині.

Також у випуску новин на 24 каналі: У ДРБ пообіцяли перевірити дії правоохоронців під час затримання та ліквідації полтавського терориста. Над Аляскою зіткнулися два літаки. В результаті аварії загинули 7 людей. Варшава та Вашингтон узгодили розміщення військ у Польщі. Про це заявило міністерство національної оборони Польщі.