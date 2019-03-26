Выпуск новостей за 10:00: Голодание Павла Гриба. Смерть от гриппа

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – украинский политзаключенный Павел Гриб начал голодовку и официально написал об этом заявление. Теперь его должен осмотреть врач, а потом парня переведут в отдельную камеру СИЗО. На Кировоградщине от осложнений гриппа умер мужчина. В области это уже седьмой летальный случай от начала эпидемсезона.

Также в выпуске: Украина заняла первое месте по смертности в Европе от сердечно-сосудистых заболеваний. Украинские военные уничтожили позицию российских наемников. В результате наводнения в Иране погибли 19 человек.

Источник: 24 канал