Выпуск новостей за 10:00: Голодание Павла Гриба. Смерть от гриппа
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – украинский политзаключенный Павел Гриб начал голодовку и официально написал об этом заявление. Теперь его должен осмотреть врач, а потом парня переведут в отдельную камеру СИЗО. На Кировоградщине от осложнений гриппа умер мужчина. В области это уже седьмой летальный случай от начала эпидемсезона.
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Источник: 24 канал
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