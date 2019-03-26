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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 10:00: Голодание Павла Гриба. Смерть от гриппа

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – украинский политзаключенный Павел Гриб начал голодовку и официально написал об этом заявление. Теперь его должен осмотреть врач, а потом парня переведут в отдельную камеру СИЗО. На Кировоградщине от осложнений гриппа умер мужчина. В области это уже седьмой летальный случай от начала эпидемсезона.

      Также в выпуске:

      Украина заняла первое месте по смертности в Европе от сердечно-сосудистых заболеваний.

      Украинские военные уничтожили позицию российских наемников.

      В результате наводнения в Иране погибли 19 человек.

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Павел Грыб Выпуск новостей Голодовка
      Источник: 24 канал
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