Випуск новин за 10:00: Голодування Павла Гриба. Смерть від грипу

У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – український політв'язень Павло Гриб почав голодування й офіційно написав про це заяву. Тепер його має оглянути лікар, а потім хлопця переведуть в окрему камеру СІЗО. На Кіровоградщині від ускладнень грипу помер чоловік. В області це вже сьомий летальний випадок від початку епідемсезону.

Також у випуску: Україна посіла перше місце за смертністю в Європі від серцево-судинних захворювань. Українські військові знищили позицію російських найманців. Внаслідок повені в Ірані загинуло 19 людей.

Джерело: 24 канал