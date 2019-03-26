Випуск новин за 10:00: Голодування Павла Гриба. Смерть від грипу
У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – український політв'язень Павло Гриб почав голодування й офіційно написав про це заяву. Тепер його має оглянути лікар, а потім хлопця переведуть в окрему камеру СІЗО. На Кіровоградщині від ускладнень грипу помер чоловік. В області це вже сьомий летальний випадок від початку епідемсезону.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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