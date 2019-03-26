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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 10:00: Голодування Павла Гриба. Смерть від грипу

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – український політв'язень Павло Гриб почав голодування й офіційно написав про це заяву. Тепер його має оглянути лікар, а потім хлопця переведуть в окрему камеру СІЗО. На Кіровоградщині від ускладнень грипу помер чоловік. В області це вже сьомий летальний випадок від початку епідемсезону.

      Також у випуску:

      Україна посіла перше місце за смертністю в Європі від серцево-судинних захворювань.

      Українські військові знищили позицію російських найманців.

      Внаслідок повені в Ірані загинуло 19 людей.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Павло Гриб Голодування
      Джерело: 24 канал
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