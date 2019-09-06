Выпуск новостей за 10:00: Убийство украинки в Польше. Последствия урагана "Дориан"

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 10:00 – в Польше убили 26-летнюю украинку. Как установили правоохранители, к убийству причастен украинец. Его ищут полицейские двух стран. По меньшей мере 5 человек погибли от урагана Дориан в США. Один человек умер от сердечного приступа, когда пытался достать из воды лодку, чтобы его не убил ураган. Стихия сейчас бурлит в штате Северная Каролина.

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В центре Киева 5 сентября собрались около тысячи человек. Они заявили, что хотят обмена пленными, но не путем освобождения Цемаха. Ведь тот является важным свидетелем вооруженной агрессии России.

Рената Кузьмина, который был бывшим заместителем генпрокурора времен Януковича, убрали из базы людей, скрывающихся от органов власти на сайте МВД. Ранее он был в розыске более пяти лет, теперь же стал народным депутатом.

Французский суд разрешил петуху Морису будить соседей. Птица живет в доме на острове Олерон возле атлантического побережья Франции и кричит утром. Это не нравилось соседям. И супруги подали в суд на владелицу петуха еще два года назад.