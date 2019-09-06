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      Випуск новин за 10:00: Вбивство українки у Польщі. Наслідки урагану "Доріан"

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 вересня станом на 10:00 – у Польщі вбили 26-річну українку, як встановили правоохоронці, до вбивства причетний українець. Злочинця шукають поліцейські двох країн. Щонайменше п'ятеро людей загинули від урагану Доріан у США. Один чоловік помер від серцевого нападу, коли намагався дістати з води човен, аби його не знищило ураганом. Стихія нині вирує у штаті Північна Кароліна.

      Також у випуску:

      У центрі Києва 5 вересня зібралась майже тисяча людей. Вони заявили, що хочуть обміну полоненими, але не шляхом звільнення Цемаха. Адже той є важливим свідком збройної агресії Росії.

      Рената Кузьміна, який був колишнім заступником генпрокурора часів Януковича, прибрали з бази людей, які переховуються від органів влади на сайті МВС. Раніше він був у розшуку понад п'ять років, тепер же став народним депутатом.

      Французький суд дозволив півню Морісу будити сусідів. Птах живе в будинку на острові Олерон біля атлантичного узбережжя Франції та кричить зранку. Це не подобалося сусідам. І подружжя подало до суду на власницю півня ще два роки тому.

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      Теги: Випуск новин Вбивство Новини Польщі Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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