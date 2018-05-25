Выпуск новостей за 12:00: Убийство депутата. фанаты Ливерпуля
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 12:00 – в центре Черкасс убили депутата облсовета от "Батькивщины" Сергея Гуру. Фанатам Ливерпуля отменили три рейса в Киев из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.
Также в выпуске:
В Одессе с ножом напали на Сергея Стерненка.
Футбольные команды из Ливерпуля и Мадрида уже в Киеве.
В фанов Ливерпуля в киевском ресторане бросались битым стеклом.
Источник: 24 Канал
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