Випуск новин за 12:00: Вбивство депутата. Фанати Ліверпуля
У випуску новин за 25 травня станом на 12:00 – у центрі Черкас вбили депутата облради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Фанатам Ліверпуля скасували три рейси до Києва через те, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.
Також у випуску:
В Одесі з ножем напали на Сергія Стерненка.
Футбольні команди з Ліверпуля та Мадрида вже у Києві.
На фанів Ліверпуля у київському ресторані кидалися битим склом.
Джерело: 24 Канал
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