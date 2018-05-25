Випуск новин за 12:00: Вбивство депутата. Фанати Ліверпуля

У випуску новин за 25 травня станом на 12:00 – у центрі Черкас вбили депутата облради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Фанатам Ліверпуля скасували три рейси до Києва через те, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.

Також у випуску: В Одесі з ножем напали на Сергія Стерненка. Футбольні команди з Ліверпуля та Мадрида вже у Києві. На фанів Ліверпуля у київському ресторані кидалися битим склом.