Выпуск новостей за 16:00: Снятие депутатской неприкосновенности. Уничтожение наркотиков в Одессе

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 16:00 – депутаты наконец приняли закон о снятии с себя неприкосновенности. Они должны были это сделать еще вчера, но из-за драки под Радой и блокирования трибуны – отложили рассмотрение документа на сегодня. В Одессе уничтожили свыше 4 тонн наркотиков. В том числе 3 тонны марихуаны, 700 килограммов героина, 500 – кокаина.

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