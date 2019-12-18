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      Выпуск новостей за 16:00: Снятие депутатской неприкосновенности. Уничтожение наркотиков в Одессе

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 16:00 – депутаты наконец приняли закон о снятии с себя неприкосновенности. Они должны были это сделать еще вчера, но из-за драки под Радой и блокирования трибуны – отложили рассмотрение документа на сегодня. В Одессе уничтожили свыше 4 тонн наркотиков. В том числе 3 тонны марихуаны, 700 килограммов героина, 500 – кокаина.

      Также в выпуске:

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      Между тем в Донецкой области боевики убили гражданского – жителя Марьинки. Такое сообщение появилось на Facebook-странице штаба Операции объединенных сил.

      С самого утра на столичном мосту Патона движение парализовано. Водители часами проходят путепровод. А все из-за ремонта в направлении левого берега.

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      Теги: Наркотики Снятие неприкосновенности Выпуск новостей
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