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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
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      Випуск новин за 16:00: Зняття депутатської недоторканності. Знищення наркотиків в Одесі

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 16:00 – депутати нарешті ухвалити закон про зняття із себе недоторканності. Вони мали це зробити ще вчора, але через бійку під Радою і блокування трибуни – відклали розгляд документа на сьогодні. В Одесі знищили понад 4 тонни наркотиків. Зокрема 3 тонни марихуани, 700 кілограмів героїну, 500 – кокаїну.

      Також у випуску:

      У переддень свята харківські прикордонники здали плазму для онкохворих дітей. Компонент крові стане ліками, які малеча отримає безкоштовно.

      Тим часом на Донеччині бойовики убили цивільного – жителя Мар'їнки. Таке повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці штабу Операції об’єднаних сил.

      Із самого ранку на столичному мості Патона рух паралізовано. Водії годинами минають шляхопровід. А все через ремонт у напрямку лівого берега.

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      Теги: Випуск новин Зняття недоторканності Наркотики
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