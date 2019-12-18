Випуск новин за 16:00: Зняття депутатської недоторканності. Знищення наркотиків в Одесі

У випуску новин за 18 грудня станом на 16:00 – депутати нарешті ухвалити закон про зняття із себе недоторканності. Вони мали це зробити ще вчора, але через бійку під Радою і блокування трибуни – відклали розгляд документа на сьогодні. В Одесі знищили понад 4 тонни наркотиків. Зокрема 3 тонни марихуани, 700 кілограмів героїну, 500 – кокаїну.

Також у випуску: У переддень свята харківські прикордонники здали плазму для онкохворих дітей. Компонент крові стане ліками, які малеча отримає безкоштовно. Тим часом на Донеччині бойовики убили цивільного – жителя Мар'їнки. Таке повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці штабу Операції об’єднаних сил. Із самого ранку на столичному мості Патона рух паралізовано. Водії годинами минають шляхопровід. А все через ремонт у напрямку лівого берега.