Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в Днепре. Гепатит в Чернигове

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 16:00 – в Днепре студент ранил девушку из пистолета в местном общежитии. Парень услышал, как две девушки смеялись и решил, что над ним – достал пистолет и выстрелил одной из них в голову. Количество больных гепатитом в Чернигове – возрастает. На сегодня в больнице областного центра с этим диагнозом находятся 23 детей и 3 взрослых.

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Российские наемники, воевавшие на Донбассе, уже в Ливии. В течение нескольких недель туда прибыли две сотни снайперов, скорее всего частной военной кампании "Вагнер".

На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок коньяка и ликера времен российского царя Николая II.

На Донбассе количество обстрелов уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, но минометы враг с линии фронта так и не убрал.