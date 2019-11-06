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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 16:00: Стрілянина у Дніпрі. Гепатит у Чернігові

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 16:00 – у Дніпрі студент поранив дівчину з пістолета у місцевому гуртожитку. Хлопець почув, як двоє дівчат сміялися і вирішив, що над ним – дістав пістолет та вистрілив одній з них у голову. Хворих на гепатит у Чернігові – більшає. На сьогодні в лікарні обласного центру з цим діагнозом перебуває 23 дітей і 3 дорослих.

      Також у випуску:

      Російські найманці, що воювали на Донбасі, вже у Лівії. Упродовж кількох тижнів туди прибули дві сотні снайперів, наймовірніше приватної військової кампанії "Вагнер".

      На дні Балтійського моря знайшли 900 пляшок коньяку та лікеру часів російського царя Миколи ІІ.

      На Донбасі кількість обстрілів зменшилась порівняно з попередньою добою, але міномети ворог з лінії фронту так і не прибрав.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Стрілянина
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